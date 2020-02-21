Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Не веду переговоров с ПСЖ»

Итальянский специалист заявил, что не ведет переговоров с французским клубом

  • 21.02.2020 05:21
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Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Не веду переговоров с ПСЖ»
© ФК Ювентус. Массимилиано Аллегри

Экс-наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о переговорах с французским ПСЖ и высказался о своем будущем.

«Не веду переговоров с ПСЖ. Это было бы неуважительно по отношению к другим приехать в Париж для переговоров. Я в этом чудесном городе ради того, чтобы презентовать свою книгу.

Все еще ничего не знаю о своем будущем. В сентябре я должен вернуться к работе. Если привыкну к отпуску, то больше уже не буду работать. Изучаю английский язык в личных целях, потому что когда выезжаю за границу, я не могу общаться», - сказал Аллегри.

Ранее сообщалось, что Аллегри может заменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

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Источник — AFP

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