Аллегри может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед

Известный итальянский тренер Массимилиано Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Специалист хочет получить работу в МЮ, если клуб покинет Оле-Гуннар Сульшер.
Напомним, что Аллегри находится без работы с лета 2019 года, когда покинул «Ювентус».
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Источник — Daily Mirror
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