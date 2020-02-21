Украинцы забили 70-й мяч португальцам в еврокубках

Мяч, забитый Виктором Коваленко в ворота «Бенфики», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых матчах с командами из Португалии. 38 раз украинцы взламывали оборону португальцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 25 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 - в Кубке кубков. 32 гола записал в свой актив «Шахтер», 23 - «Динамо», 5 - «Ворскла», 4 - «Днепр», по 3 - «Заря» и «Металлист».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Португалии в еврокубках:

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 07.03.1984 КК 1/4 Сергей МОРОЗОВ Шахтер Порту (г) 6' (1:0) 2:3 10-й 02.10.1997 КК 1/16 Михаил ПОЦХВЕРИЯ Шахтер Боавишта (д) 80' (1:0) 1:1 20-й 18.12.2008 КУ ГТ Александр РЫКУН Металлист Бенфика (г) 84' (1:0) 1:0 30-й 29.03.2012 ЛЕ 1/4 Клейтон ШАВЬЕР Металлист Спортинг (г) 90+1' (п) (1:2) 1:2 40-й 18.09.2014 ЛЕ ГТ Артем КРАВЕЦ Динамо Риу Ави (г) 70' (3:0) 3:0 50-й 07.04.2016 ЛЕ 1/4 Ярослав РАКИЦКИЙ Шахтер Брага (г) 44' (1:0) 2:1 60-й 08.12.2016 ЛЕ ГТ Сергей КРИВЦОВ Шахтер Брага (г) 62' (3:1) 4:2 70-й 20.02.2020 ЛЕ 1/16 Виктор КОВАЛЕНКО Шахтер Бенфика (д) 72' (2:1) 2:1

КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.