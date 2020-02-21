Украинцы забили 70-й мяч португальцам в еврокубках

Автором юбилейного гола стал Виктор Коваленко

  • 21.02.2020 01:58
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Украинцы забили 70-й мяч португальцам в еврокубках
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

Мяч, забитый Виктором Коваленко в ворота «Бенфики», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых матчах с командами из Португалии. 38 раз украинцы взламывали оборону португальцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 25 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 - в Кубке кубков. 32 гола записал в свой актив «Шахтер», 23 - «Динамо», 5 - «Ворскла», 4 - «Днепр», по 3 - «Заря» и «Металлист».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Португалии в еврокубках:

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

07.03.1984

КК

1/4

Сергей МОРОЗОВ

Шахтер

Порту (г)

6' (1:0)

2:3

10-й

02.10.1997

КК

1/16

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Шахтер

Боавишта (д)

80' (1:0)

1:1

20-й

18.12.2008

КУ

ГТ

Александр РЫКУН

Металлист

Бенфика (г)

84' (1:0)

1:0

30-й

29.03.2012

ЛЕ

1/4

Клейтон ШАВЬЕР

Металлист

Спортинг (г)

90+1' (п) (1:2)

1:2

40-й

18.09.2014

ЛЕ

ГТ

Артем КРАВЕЦ

Динамо

Риу Ави (г)

70' (3:0)

3:0

50-й

07.04.2016

ЛЕ

1/4

Ярослав РАКИЦКИЙ

Шахтер

Брага (г)

44' (1:0)

2:1

60-й

08.12.2016

ЛЕ

ГТ

Сергей КРИВЦОВ

Шахтер

Брага (г)

62' (3:1)

4:2

70-й

20.02.2020

ЛЕ

1/16

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

Бенфика (д)

72' (2:1)

2:1

КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.

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Источник — Sport.ua

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