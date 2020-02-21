Украинцы забили 70-й мяч португальцам в еврокубках

Мяч, забитый Виктором Коваленко в ворота «Бенфики», стал 70-м для украинских клубов в еврокубковых матчах с командами из Португалии. 38 раз украинцы взламывали оборону португальцев в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 25 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 7 - в Кубке кубков. 32 гола записал в свой актив «Шахтер», 23 - «Динамо», 5 - «Ворскла», 4 - «Днепр», по 3 - «Заря» и «Металлист».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы украинских клубов в матчах с командами из Португалии в еврокубках:
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1984
|
КК
|
1/4
|
Сергей МОРОЗОВ
|
Шахтер
|
Порту (г)
|
6' (1:0)
|
2:3
|
10-й
|
02.10.1997
|
КК
|
1/16
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Шахтер
|
Боавишта (д)
|
80' (1:0)
|
1:1
|
20-й
|
18.12.2008
|
КУ
|
ГТ
|
Александр РЫКУН
|
Металлист
|
Бенфика (г)
|
84' (1:0)
|
1:0
|
30-й
|
29.03.2012
|
ЛЕ
|
1/4
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Металлист
|
Спортинг (г)
|
90+1' (п) (1:2)
|
1:2
|
40-й
|
18.09.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Артем КРАВЕЦ
|
Динамо
|
Риу Ави (г)
|
70' (3:0)
|
3:0
|
50-й
|
07.04.2016
|
ЛЕ
|
1/4
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
Шахтер
|
Брага (г)
|
44' (1:0)
|
2:1
|
60-й
|
08.12.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Сергей КРИВЦОВ
|
Шахтер
|
Брага (г)
|
62' (3:1)
|
4:2
|
70-й
|
20.02.2020
|
ЛЕ
|
1/16
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Шахтер
|
Бенфика (д)
|
72' (2:1)
|
2:1
КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир.
Источник — Sport.ua
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