Португальские СМИ: «Кризис Бенфики — уже не тайна»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтер» на харьковском стадионе «Металлист» обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счетом 2:1. Поединок не остался без внимания португальских СМИ.

«Бенфика» теряет очки в Украине», — гласит заголовок издания A BOLA.

«Бенфика» проиграла «Шахтеру» со счетом 1:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Алан Патрик на 56-й минуте вывел «Шахтер» вперед, но Пицци на 66-й минуте восстановил равенство в счете. Тем не менее, Виктор Коваленко на 72-й минуте забил второй гол «Шахтера».

Итог противостояния решится в следующий четверг в ответном матче», — коротко пишет об игре A BOLA.

«Кризис «Бенфики» — уже не тайна», — утверждает издание Diário de Notícias, издаваемого с 1864-го года.

«Несмотря на поражения от «Шахтера» со счетом 1:2, «красные» продолжают надеяться на выход в следующий раунд. Но «орлы» снова продемонстрировали посредственную игру, а их серия без побед составляет уже четыре матча…

«Бенфика» неудачно начала выступления в 1/16 финала Лиги Европы, проиграв донецкому «Шахтеру» со счетом 1:2. Украинскую команду тренирует португальский специалист Луиш Каштру. Впрочем, «Бенфика» может исправить неудачный результат в ответном матче. Это уже четвертый поединок «Бенфики» без побед. Такой серии не было с 2018-го года, когда команду тренировал Руй Виттория. И снова игра «орлов» оставляла желать лучшего. Команда плохо держала мяч и редко создавала опасные моменты.

Неважно, стоит ли считать это признаками кризиса (хотя теперь это не кажется тайной). «Бенфика» Бруно Лаже стала играть хуже. Мало того, что у команды серия из четырех игр без побед — «орлы» пропускают уже в шестой игре подряд, что является очень тревожным признаком. Защитная линия команды подвергалась критике, но почти не изменилась, пропустив 11 мячей в 6-ти последних матчах. И не стоит забывать о грубой ошибке Рубена Диаша, которая привела ко второму голу украинцев.

Бруно Лаже сделал три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против «Браги» в минувшие выходные. Но расстановка 4-4-2 в исполнении «Бенфики» получилась не слишком удачной. «Шахтер» доминировал в первом тайме, несмотря на то, что украинская команда не проводила официальных матчей с середины минувшего декабря.

Украинцы лучше играли в первом тайме, особенно в первые полчаса. И они забили на 20-й минуте усилиями Марлоса, но рефери отменил гол благодаря VAR. До перерыва «Бенфика» всего дважды ударила по воротам «Шахтера», ни разу не попав в створ. «Шахтер» нанес шесть ударом во воротам «орлов», три из них пришлись в створ.

Как ни странно, Лаже ничего не изменил в перерыве. На 50-й минуте Исмаили пробил в штангу, но «Бенфике» было нечем на этот ответить. Гол Алана Патрика на 56-й минуте вполне соответствовал тому, что происходило на поле.

Ответный гол «Бенфики» на 66-й минуте был почти что манной небесной. Сначала гол Тавареша был отменен благодаря VAR, но при просмотре эпизода судья увидел нарушение на Серви и назначил пенальти. Пицци сравнял счет в матче.

Когда казалось, что изменения в игре, сделанные Лаже, смогут повлиять на ход матча и вялость «Бенфики», «Шахтер» забил свой второй гол. Он начался с грубой ошибки Рубена Диаша, который позволил Жуниору Мораесу отдать результативную передачу на Коваленко.

Несмотря на поражение, результат получился не катастрофическим для «Бенфики». Гол на выезде открывает широкие возможности перед «орлами». Через неделю «Бенфика» должна быть намного лучше самой себя украинского образца. В последних матчах команда продемонстрировала слабость. Стоит ли сейчас говорить о кризисе? Он кажется несомненным…», — рассказывает о матче Diário de Notícias.

«Бенфика» проиграла украинской команде со счетом 1:2. В этой игре ей не удалось продемонстрировать свое превосходство. Команда Бруно Лаже находится в невыгодном положении и будет вынуждена приложить все силы, чтобы добиться результата на домашнем стадионе на следующей неделе», — подводит итоги матча Record.

«Марлос забил на 20-й минуте, но оказался в офсайде — судья отменил гол благодаря VAR.

На 56-й минуте Алан Патрик вывел «Шахтер» вперед, забив ударом из-за пределов штрафной площади. Но на 66-й минуте «Бенфика» сравняла счет. Гол Тавареша был отменен благодаря тому же VAR, но «Бенфика» получила право на пенальти, который реализовал Пицци. На 72-й минуте Рубен Диаш ошибся, и Мораес точно прострелил на Коваленко, который переправил мяч в ворота», — рассказывает Record об основных событиях матча.

В целом, португальские СМИ считают победу «Шахтера» вполне заслуженной и говорят о кризисе в игре «Бенфики». Несмотря на это, они верят, что «орлам» по силам добиться положительного результата в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы, который состоится через неделю.

Михаил ШАПОВАЛОВ

Фото ФК «Шахтер» Донецк