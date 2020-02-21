Украинцы одержали 20-ю победу над португальцами в еврокубках

Победа «Шахтера» над «Бенфикой» (2:1) стала 20-й для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Португалии, в том числе 10-й на своем поле. 12 раз наши добивались успеха в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 7 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 1 - в Кубке кубков. 9 викторий отпраздновал «Шахтер», 7 - «Динамо», 2 - «Днепр», по 1 - «Ворскла» и «Металлист».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все победы украинских клубов над командами из Португалии в еврокубках:

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 27.11.1991 КЧ ГТ Динамо Бенфика (д) 1:0 2. 18.09.1997 КК 1/16 Шахтер Боавишта (г) 3:2 3. 30.10.2001 ЛЧ ГТ1 Динамо Боавишта (д) 1:0 4. 03.10.2007 ЛЧ ГТ Шахтер Бенфика (г) 1:0 5. 21.10.2008 ЛЧ ГТ Динамо Порту (г) 1:0 6. 18.12.2008 КУ ГТ Металлист Бенфика (г) 1:0 7. 27.08.2009 ЛЕ КР4 Ворскла Бенфика (д) 2:1 8. 28.09.2010 ЛЧ ГТ Шахтер Брага (г) 3:0 9. 08.12.2010 ЛЧ ГТ Шахтер Брага (д) 2:0 10. 24.10.2013 ЛЕ ГТ Днепр Пасуш де Феррейра (г) 2:0 11. 07.11.2013 ЛЕ ГТ Днепр Пасуш де Феррейра (д) 2:0 12. 18.09.2014 ЛЕ ГТ Динамо Риу Ави (г) 3:0 13. 27.11.2014 ЛЕ ГТ Динамо Риу Ави (д) 2:0 14. 24.11.2015 ЛЧ ГТ Динамо Порту (г) 2:0 15. 07.04.2016 ЛЕ 1/4 Шахтер Брага (г) 2:1 16. 14.04.2016 ЛЕ 1/4 Шахтер Брага (д) 4:0 17. 29.09.2016 ЛЕ ГТ Шахтер Брага (д) 2:0 18. 08.12.2016 ЛЕ ГТ Шахтер Брага (г) 4:2 19. 24.08.2017 ЛЕ КР4 Динамо Маритиму (д) 3:1 20. 20.02.2020 ЛЕ 1/16 Шахтер Бенфика (д) 2:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд