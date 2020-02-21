Украинцы одержали 20-ю победу над португальцами в еврокубках

Победа «Шахтера» над «Бенфикой» (2:1) стала 20-й для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Португалии, в том числе 10-й на своем поле. 12 раз наши добивались успеха в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 7 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 1 - в Кубке кубков. 9 викторий отпраздновал «Шахтер», 7 - «Динамо», 2 - «Днепр», по 1 - «Ворскла» и «Металлист».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Все победы украинских клубов над командами из Португалии в еврокубках:
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
27.11.1991
|
КЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Бенфика (д)
|
1:0
|
2.
|
18.09.1997
|
КК
|
1/16
|
Шахтер
|
Боавишта (г)
|
3:2
|
3.
|
30.10.2001
|
ЛЧ
|
ГТ1
|
Динамо
|
Боавишта (д)
|
1:0
|
4.
|
03.10.2007
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Бенфика (г)
|
1:0
|
5.
|
21.10.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Порту (г)
|
1:0
|
6.
|
18.12.2008
|
КУ
|
ГТ
|
Металлист
|
Бенфика (г)
|
1:0
|
7.
|
27.08.2009
|
ЛЕ
|
КР4
|
Ворскла
|
Бенфика (д)
|
2:1
|
8.
|
28.09.2010
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Брага (г)
|
3:0
|
9.
|
08.12.2010
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Брага (д)
|
2:0
|
10.
|
24.10.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Пасуш де Феррейра (г)
|
2:0
|
11.
|
07.11.2013
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Днепр
|
Пасуш де Феррейра (д)
|
2:0
|
12.
|
18.09.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Риу Ави (г)
|
3:0
|
13.
|
27.11.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Динамо
|
Риу Ави (д)
|
2:0
|
14.
|
24.11.2015
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Порту (г)
|
2:0
|
15.
|
07.04.2016
|
ЛЕ
|
1/4
|
Шахтер
|
Брага (г)
|
2:1
|
16.
|
14.04.2016
|
ЛЕ
|
1/4
|
Шахтер
|
Брага (д)
|
4:0
|
17.
|
29.09.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Брага (д)
|
2:0
|
18.
|
08.12.2016
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Брага (г)
|
4:2
|
19.
|
24.08.2017
|
ЛЕ
|
КР4
|
Динамо
|
Маритиму (д)
|
3:1
|
20.
|
20.02.2020
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Бенфика (д)
|
2:1
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд
Источник — Sport.ua
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