Украинцы одержали 20-ю победу над португальцами в еврокубках

Наибольшее число викторий в баталиях с португальцами отпраздновал «Шахтер»

  • 21.02.2020 01:18
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Украинцы одержали 20-ю победу над португальцами в еврокубках
© ФК Шахтер Донецк

Победа «Шахтера» над «Бенфикой» (2:1) стала 20-й для украинских клубов в еврокубковых баталиях с командами из Португалии, в том числе 10-й на своем поле. 12 раз наши добивались успеха в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 7 - в Лиге (Кубке) чемпионов и 1 - в Кубке кубков. 9 викторий отпраздновал «Шахтер», 7 - «Динамо», 2 - «Днепр», по 1 - «Ворскла» и «Металлист».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Все победы украинских клубов над командами из Португалии в еврокубках:

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

27.11.1991

КЧ

ГТ

Динамо

Бенфика (д)

1:0

2.

18.09.1997

КК

1/16

Шахтер

Боавишта (г)

3:2

3.

30.10.2001

ЛЧ

ГТ1

Динамо

Боавишта (д)

1:0

4.

03.10.2007

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Бенфика (г)

1:0

5.

21.10.2008

ЛЧ

ГТ

Динамо

Порту (г)

1:0

6.

18.12.2008

КУ

ГТ

Металлист

Бенфика (г)

1:0

7.

27.08.2009

ЛЕ

КР4

Ворскла

Бенфика (д)

2:1

8.

28.09.2010

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Брага (г)

3:0

9.

08.12.2010

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Брага (д)

2:0

10.

24.10.2013

ЛЕ

ГТ

Днепр

Пасуш де Феррейра (г)

2:0

11.

07.11.2013

ЛЕ

ГТ

Днепр

Пасуш де Феррейра (д)

2:0

12.

18.09.2014

ЛЕ

ГТ

Динамо

Риу Ави (г)

3:0

13.

27.11.2014

ЛЕ

ГТ

Динамо

Риу Ави (д)

2:0

14.

24.11.2015

ЛЧ

ГТ

Динамо

Порту (г)

2:0

15.

07.04.2016

ЛЕ

1/4

Шахтер

Брага (г)

2:1

16.

14.04.2016

ЛЕ

1/4

Шахтер

Брага (д)

4:0

17.

29.09.2016

ЛЕ

ГТ

Шахтер

Брага (д)

2:0

18.

08.12.2016

ЛЕ

ГТ

Шахтер

Брага (г)

4:2

19.

24.08.2017

ЛЕ

КР4

Динамо

Маритиму (д)

3:1

20.

20.02.2020

ЛЕ

1/16

Шахтер

Бенфика (д)

2:1

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ГТ - групповой турнир; ГТ1 - первый групповой турнир; КР4 - четвертый квалификационный раунд

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Источник — Sport.ua

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