ФОТО ДНЯ. Коваленко и Патрик – герои матча против Бенфики

Полузащитники донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко и Алан Патрик своими голами принесли «горнякам» победу в матче против «Бенфики» (2:1).

После матча оба футболиста были уставшими, но в хорошем настроении.

Напомним, ответный матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне в следующий четверг.

Фото: ФК «Шахтер»