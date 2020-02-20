ФОТО ДНЯ. Коваленко и Патрик – герои матча против Бенфики

Полузащитники донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко и Алан Патрик своими голами принесли «горнякам» победу в матче против «Бенфики» (2:1).
После матча оба футболиста были уставшими, но в хорошем настроении.
Напомним, ответный матч пройдет на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне в следующий четверг.
Фото: ФК «Шахтер»
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Источник — Sport.ua
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