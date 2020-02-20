Виктор КОВАЛЕНКО: «Теперь Шахтеру остается победить в Португалии»

Хавбек «Шахтера» Виктор Коваленко прокомментировал свой гол и победу 2:1 в матче Лиги Европы против «Бенфики».
«Кому показал сердце? Гол посвятил родителям. Всегда поддерживают меня, сердце - им».
«Лучше бы не пропустили, лучше бы, может, 1:0 победили, но теперь остается победить в Португалии. Мы на сборах хорошо готовились именно к «Бенфике», и все показали».
«Физически было немного тяжело, но все же выдержали», - сказал Коваленко эфире Футбол 1.
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Источник — Sport.ua
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