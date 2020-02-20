Андрей ПЯТОВ: «Пропустили ненужный гол. Шахтер мог спокойно выиграть 3:0»

Вратарь остался доволен игрой команды

  • 20.02.2020 23:25
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  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Пропустили ненужный гол. Шахтер мог спокойно выиграть 3:0»
© shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов прокомментировал победу 2:1 над «Бенфикой» в матче плей-офф Лиги Европы.

«Мы готовилсь к этой игре, сумели набрать форму. Согласен, с тем, что лучше бы выиграли 1:0, а не 2:1. Ненужный гол пропустили. Могли спокойно выиграть 3:0 и ехать на выезд».

«Может, даже лучше так - будем таким же собранными. Я приятно удивлен всей командой. Буквально все проделали огромный объем работы, все отработали 90 минут», - сказал Пятов после матча.

Ответный матч состоится через неделю.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Лещенко
      Александр Лещенко, 20.02.2020 23:44
    +1
    Молодці! І ми приємно були здивовані гарною фізичною формою команди! Вперед, до наступних раундів Ліги Європи! Віримо в Шахтар!!!
    Ссылка
    Александр Лещенко
    online
      Александр Лещенко, 20.02.2020 23:44
    +1
    Молодці! І ми приємно були здивовані гарною фізичною формою команди! Вперед, до наступних раундів Ліги Європи! Віримо в Шахтар!!!
    Ссылка
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