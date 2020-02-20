Бруну ЛАЖЕ: «Шахтер нас наказал»

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал поражение от «горняков» в Лиге Европы (1:2).

- Подведите итоги игры. И что вы ожидаете во втором матче?

- В этой игре нам не хватило забитого гола. У команд были равные шансы. Никто не хотел прессинговать и рисковать. «Шахтер» больше владел мячом. «Шахтер» забил во втором тайме, мы планировали две замены, но быстро сравняли счет. Я отменил замены. 1:1 – приемлемый результат для нас. Инициатива перешла к нам, но мы тут же пропустили второй мяч от «Шахтера». Мы заставили «Шахтер» делать то, что он не любит. Да, у нас еще есть второй матч. Шансы у нас остаются. Вопрос о том, кто пройдет дальше, остается открытым, ведь мы будем играть на домашнем стадионе.

- До того, как «Бенфика» забила гол, у нее не было ни одного удара в створ. Опишите игру команды.

- В первом тайме у нас не было моментов. Пропустили первый мяч из-за обрезки в центре поля, и «Шахтер» нас наказал. Мы делали все возможное, чтобы не проиграть сегодня. Но судьба противостояния будет решена во втором матче.

- Скажите, почему «Шахтер» комфортно себя чувствовал на поле? Он смотрелся эффективнее «Бенфики».

- Мы ошибались в некоторых моментах. Из-за этого «Шахтер» создавал свои моменты. Признаю, что у «Шахтера» было больше моментов. Мы не могли плотно защищаться против левого фланга «Шахтера», где играл Исмаили. «Горняки» выиграли бой, но в дуэли два матча. В следующей игре нас поддержат много болельщиков. Мы намерены пройти дальше и сделаем все для этого.

- До первого гола «Шахтер» больше контролировал мяч. Вы сознательно отдали хозяевам инициативу?

- Мы следовали рисунку игры. Действовали так, как позволял «Шахтер». У них было преимущество во владении мячом, но мы не позволяли им разворачивать атаки через центр поля. Мы не позволяли «Шахтеру» делать то, что он привык делать. Мы действовали сообразно с развитием игры, это не был план.

Михаил ШАПОВАЛОВ из Харькова