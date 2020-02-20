Пятов провел 450-й официальный матч за Шахтер

Матч против «Бенфики» (2:1) стал 450-м для Андрея Пятова в рядах «Шахтера». Больший стаж выступлений за «горняков» имеют только Дарио Срна и Михаил Соколовский.
283 встречи Пятов отыграл в воротах «оранжево-черных» в чемпионатах Украины, 122 - в еврокубках, 37 - в Кубке Украины и 8 - в Суперкубке Украины.
Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за всю историю
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧС
|
КС
|
СС
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Дарио СРНА
|
2003-2017
|
-
|
-
|
-
|
338
|
48
|
12
|
136
|
534
|
2.
|
Михаил СОКОЛОВСКИЙ
|
1974-1987
|
400
|
63
|
4
|
-
|
-
|
-
|
18
|
485
|
3.
|
Андрей ПЯТОВ
|
2007-2020
|
-
|
-
|
-
|
283
|
37
|
8
|
122
|
450
|
4.
|
Сергей ЯЩЕНКО
|
1982-1995
|
272
|
35
|
1
|
112
|
16
|
-
|
8
|
444
|
5.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
1991-2008
|
1
|
2
|
-
|
266
|
54
|
-
|
24
|
347
|
6.
|
Юрий ДЕГТЕРЕВ
|
1967-1983
|
289
|
47
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10
|
346
|
7.
|
Валерий РУДАКОВ
|
1974-1986
|
277
|
44
|
3
|
-
|
-
|
-
|
16
|
340
|
8.
|
Игорь ПЕТРОВ
|
1982-1998
|
224
|
28
|
1
|
58
|
11
|
-
|
10
|
332
|
9.
|
Виктор ГРАЧЕВ
|
1980-1995
|
275
|
36
|
3
|
6
|
4
|
-
|
6
|
330
|
10.
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
1998-2006
|
-
|
-
|
-
|
227
|
39
|
3
|
57
|
326
|
|
Ярослав РАКИЦКИЙ
|
2009-2018
|
-
|
-
|
-
|
210
|
26
|
8
|
82
|
326
ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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