Пятов провел 450-й официальный матч за Шахтер

Матч против «Бенфики» (2:1) стал 450-м для Андрея Пятова в рядах «Шахтера». Больший стаж выступлений за «горняков» имеют только Дарио Срна и Михаил Соколовский.

283 встречи Пятов отыграл в воротах «оранжево-черных» в чемпионатах Украины, 122 - в еврокубках, 37 - в Кубке Украины и 8 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за всю историю

Игрок Годы ЧС КС СС ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Дарио СРНА 2003-2017 - - - 338 48 12 136 534 2. Михаил СОКОЛОВСКИЙ 1974-1987 400 63 4 - - - 18 485 3. Андрей ПЯТОВ 2007-2020 - - - 283 37 8 122 450 4. Сергей ЯЩЕНКО 1982-1995 272 35 1 112 16 - 8 444 5. Дмитрий ШУТКОВ 1991-2008 1 2 - 266 54 - 24 347 6. Юрий ДЕГТЕРЕВ 1967-1983 289 47 - - - - 10 346 7. Валерий РУДАКОВ 1974-1986 277 44 3 - - - 16 340 8. Игорь ПЕТРОВ 1982-1998 224 28 1 58 11 - 10 332 9. Виктор ГРАЧЕВ 1980-1995 275 36 3 6 4 - 6 330 10. Анатолий ТИМОЩУК 1998-2006 - - - 227 39 3 57 326 Ярослав РАКИЦКИЙ 2009-2018 - - - 210 26 8 82 326

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ