Пятов провел 450-й официальный матч за Шахтер

35-летний голкипер занимает третью строчку в списке гвардейцев горняков за всю историю

  • 20.02.2020 22:31
  • 438 просмотров
  • 0 комментариев
Пятов провел 450-й официальный матч за Шахтер
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

Матч против «Бенфики» (2:1) стал 450-м для Андрея Пятова в рядах «Шахтера». Больший стаж выступлений за «горняков» имеют только Дарио Срна и Михаил Соколовский.

283 встречи Пятов отыграл в воротах «оранжево-черных» в чемпионатах Украины, 122 - в еврокубках, 37 - в Кубке Украины и 8 - в Суперкубке Украины.

Топ-10 гвардейцев «Шахтера» за всю историю

 

Игрок

Годы

ЧС

КС

СС

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

2003-2017

-

-

-

338

48

12

136

534

2.

Михаил СОКОЛОВСКИЙ

1974-1987

400

63

4

-

-

-

18

485

3.

Андрей ПЯТОВ

2007-2020

-

-

-

283

37

8

122

450

4.

Сергей ЯЩЕНКО

1982-1995

272

35

1

112

16

-

8

444

5.

Дмитрий ШУТКОВ

1991-2008

1

2

-

266

54

-

24

347

6.

Юрий ДЕГТЕРЕВ

1967-1983

289

47

-

-

-

-

10

346

7.

Валерий РУДАКОВ

1974-1986

277

44

3

-

-

-

16

340

8.

Игорь ПЕТРОВ

1982-1998

224

28

1

58

11

-

10

332

9.

Виктор ГРАЧЕВ

1980-1995

275

36

3

6

4

-

6

330

10.

Анатолий ТИМОЩУК

1998-2006

-

-

-

227

39

3

57

326

 

Ярослав РАКИЦКИЙ

2009-2018

-

-

-

210

26

8

82

326

ЧС - чемпионат СССР; КС - Кубок СССР; СС - Кубок сезона (Суперкубок СССР); ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности