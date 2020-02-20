Оценки матча Шахтер – Бенфика. Алан Патрик и Марлос – лучшие

Смотрите оценки Sport.ua за первый поединок 1/16 финала Лиги Европы

  • 20.02.2020 22:45
  • 1301 просмотр
  • 1 комментарий
Оценки матча Шахтер – Бенфика. Алан Патрик и Марлос – лучшие
© Sport.ua

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.
 
Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.
 
Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за первый поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Бенфика» (2:1).
 
Лучшим игроком матча стал полузащитник донетчан Алан Патрик (7,5). На полбалла меньше получил Марлос. Лучшие футболисты в составе гостей получили по 6,5. 

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Бенфика» – 2:1:

  

Замены «Шахтера»: Маркос Антонио - б/о; Евгений Коноплянка - б/о; Тете - б/о.

Замены «Бенфики»: Карлос Винисиус - 5,5; Рафа Силва - б/о; Андреас Самарис - б/о.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    pricolist
      pricolist, 20.02.2020 22:48
    0
    Патрик прям расцвел при Каштру, Марлос частенько передерживал мяч. Также понравился Коваленко
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 20.02.2020 22:48
    0
    Патрик прям расцвел при Каштру, Марлос частенько передерживал мяч. Также понравился Коваленко
    Ссылка
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