Оценки матча Шахтер – Бенфика. Алан Патрик и Марлос – лучшие

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.



Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.



Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за первый поединок 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Бенфика» (2:1).



Лучшим игроком матча стал полузащитник донетчан Алан Патрик (7,5). На полбалла меньше получил Марлос. Лучшие футболисты в составе гостей получили по 6,5.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Бенфика» – 2:1:

Замены «Шахтера»: Маркос Антонио - б/о; Евгений Коноплянка - б/о; Тете - б/о.

Замены «Бенфики»: Карлос Винисиус - 5,5; Рафа Силва - б/о; Андреас Самарис - б/о.