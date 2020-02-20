ВИДЕО. Симулянт! Бабель спародировал соперника, который катался по полю

У нападающего «Аякса» не выдержали нервы

  • 20.02.2020 23:31
  • 1514 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Симулянт! Бабель спародировал соперника, который катался по полю
© ФК Аякс

33-летний нападающий «Аякса» Райан Бабель, который зимой во второй раз вернулся в команду из Амстердама, отметился забавным эпизодом в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Хетафе» (0:2).

В одном из моментов  при счете 0:1 Бабель вступил в отбор против габаритного камерунца Аллана Ньома, после чего соперник упал на газон. Судья выписал Райану горчичник.

Форвард «Аякса» посчитал, что оппонент симулирует и решил продемонстрировать, что его театральные умения ничуть не хуже, чем у Ньома.

Впрочем, такому поведению можно найти оправдание, ведь мяч находился в игре всего 42 минуты и 36 секунд чистого времени, что стало худшим показателем на турнире с 2009 года.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    shoko
      shoko, 20.02.2020 23:55
    0
    Выдержка из статьи.."1/6 финала Лиги Европы против «Хетафе»" .. 1/6 ?? У нас новые стадии или новый турнир какой-то появился? исправьте пожалуйста.. Бабель - неспортивное поведение,арбитр обязан был показать ему жёлтую.Как по эпизоду - показал?
    Ссылка
    shoko
    online
      shoko, 20.02.2020 23:55
    0
    Выдержка из статьи.."1/6 финала Лиги Европы против «Хетафе»" .. 1/6 ?? У нас новые стадии или новый турнир какой-то появился? исправьте пожалуйста.. Бабель - неспортивное поведение,арбитр обязан был показать ему жёлтую.Как по эпизоду - показал?
    Ссылка
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