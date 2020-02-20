ВИДЕО. Симулянт! Бабель спародировал соперника, который катался по полю

33-летний нападающий «Аякса» Райан Бабель, который зимой во второй раз вернулся в команду из Амстердама, отметился забавным эпизодом в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Хетафе» (0:2).

В одном из моментов при счете 0:1 Бабель вступил в отбор против габаритного камерунца Аллана Ньома, после чего соперник упал на газон. Судья выписал Райану горчичник.

Форвард «Аякса» посчитал, что оппонент симулирует и решил продемонстрировать, что его театральные умения ничуть не хуже, чем у Ньома.

Впрочем, такому поведению можно найти оправдание, ведь мяч находился в игре всего 42 минуты и 36 секунд чистого времени, что стало худшим показателем на турнире с 2009 года.