ВИДЕО. Симулянт! Бабель спародировал соперника, который катался по полю

33-летний нападающий «Аякса» Райан Бабель, который зимой во второй раз вернулся в команду из Амстердама, отметился забавным эпизодом в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Хетафе» (0:2).
В одном из моментов при счете 0:1 Бабель вступил в отбор против габаритного камерунца Аллана Ньома, после чего соперник упал на газон. Судья выписал Райану горчичник.
Форвард «Аякса» посчитал, что оппонент симулирует и решил продемонстрировать, что его театральные умения ничуть не хуже, чем у Ньома.
Впрочем, такому поведению можно найти оправдание, ведь мяч находился в игре всего 42 минуты и 36 секунд чистого времени, что стало худшим показателем на турнире с 2009 года.
Ryan Babel imitating Nyom 😂pic.twitter.com/HgpiT3IKoG— Troll Sports (@TroIISports) February 20, 2020
Источник — Sport.ua
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