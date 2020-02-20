Луиш КАШТРУ: «Лучше бы Шахтер победил 1:0, а не 2:1»

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий по итогам победы 2:1 над «Бенфикой» в матче плей-офф Лиги Европы.

«Был бы доволен, если бы мы не пропустили. Это та цель, которую не выполнили. Лучше бы победили 1:0, а не 2:1. И все же хорошо сыграли, учитывая паузу между официальными матчами. Счет не дает нам комфорта перед вторым матчем, но, думаю, никакой бы счет не давал бы нам спокойствия».

«Что касается VAR, то он совсем не сладок для нас. Кислый он для нас. Было в матче с «Аталантой», мы еще не забыли, сегодня снова. Но, думаю, через пару лет мы привыкнем и все будет нормально. VAR остается, и нет смысла его обсуждать. По матчам еще ничего не решено, нас ждет вторая битва на выезде».

«Сегодня наши болельщики были фантастическими. Мы все почувствовали их поддержку».

«Оценить всех соперников в еврокубках? Думаю, сильнейшим соперником в этом сезоне был «Манчестер Сити». А «Бенфика», «Динамо» Загреб и «Аталанта» - на одном уровне», - сказал Каштру в эфире Футбол 1.