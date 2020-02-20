Луиш КАШТРУ: «Лучше бы Шахтер победил 1:0, а не 2:1»

Наставник прокомментировал победный матч Лиги Европы

  • 20.02.2020 22:28
  • 2171 просмотр
  • 6 комментариев
Луиш КАШТРУ: «Лучше бы Шахтер победил 1:0, а не 2:1»
© shakhtar.com

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру дал комментарий по итогам победы 2:1 над «Бенфикой» в матче плей-офф Лиги Европы.

«Был бы доволен, если бы мы не пропустили. Это та цель, которую не выполнили. Лучше бы победили 1:0, а не 2:1. И все же хорошо сыграли, учитывая паузу между официальными матчами. Счет не дает нам комфорта перед вторым матчем, но, думаю, никакой бы счет не давал бы нам спокойствия».

«Что касается VAR, то он совсем не сладок для нас. Кислый он для нас. Было в матче с «Аталантой», мы еще не забыли, сегодня снова. Но, думаю, через пару лет мы привыкнем и все будет нормально. VAR остается, и нет смысла его обсуждать. По матчам еще ничего не решено, нас ждет вторая битва на выезде».

«Сегодня наши болельщики были фантастическими. Мы все почувствовали их поддержку».

«Оценить всех соперников в еврокубках? Думаю, сильнейшим соперником в этом сезоне был «Манчестер Сити». А «Бенфика», «Динамо» Загреб и «Аталанта» - на одном уровне», - сказал Каштру в эфире Футбол 1.

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Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.02.2020 22:50
    0
    А еще лучше 2-0 или на крайняк 3-1...
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 20.02.2020 22:49
    +1
    если в прртугалии не будут дрожать коленки то выиграем и там..
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 22:37
    +2
    Владимир Ничволодов, 20.02.2020 22:33
    Да Марлос уже не тот -два момента в стиле Адриано запорол...
    И Исмаили в штангу попал
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 20.02.2020 22:36
    +6
    Если Шахтер в Португалии сыграет, как сегодня, то обязательно пройдем дальше.
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    Владимир Ничволодов
      Владимир Ничволодов, 20.02.2020 22:33
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.02.2020 22:32
    Браво Каштру. Не его вина что счёт не 4-1. Здесь вина игроков и немножко невезение. Но всеравно молодцы.
    Да Марлос уже не тот -два момента в стиле Адриано запорол...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 22:32
    +4
    Браво Каштру. Не его вина что счёт не 4-1. Здесь вина игроков и немножко невезение. Но всеравно молодцы.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 20.02.2020 22:36
    +6
    Если Шахтер в Португалии сыграет, как сегодня, то обязательно пройдем дальше.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 22:32
    +4
    Браво Каштру. Не его вина что счёт не 4-1. Здесь вина игроков и немножко невезение. Но всеравно молодцы.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.02.2020 22:37
    +2
    Владимир Ничволодов, 20.02.2020 22:33
    Да Марлос уже не тот -два момента в стиле Адриано запорол...
    И Исмаили в штангу попал
    Ссылка
    Слава Чебан
      Слава Чебан, 20.02.2020 22:49
    +1
    если в прртугалии не будут дрожать коленки то выиграем и там..
    Ссылка
    Владимир Ничволодов
      Владимир Ничволодов, 20.02.2020 22:33
    +1
    ZAKARPATFAN, 20.02.2020 22:32
    Браво Каштру. Не его вина что счёт не 4-1. Здесь вина игроков и немножко невезение. Но всеравно молодцы.
    Да Марлос уже не тот -два момента в стиле Адриано запорол...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 20.02.2020 22:50
    0
    А еще лучше 2-0 или на крайняк 3-1...
    Ссылка
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