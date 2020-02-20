Алан ПАТРИК: «Шахтер мог забить больше, но преимущество у нас есть»

«Шахтер» в первом матче плей-офф Лиги Европы обыграл «Бенфику» 2:1, а первый гол украинской команды забил хавбек Алан Патрик.

«Важная победа. Еще будет ответная игра, но у нас уже есть небольшое преимущество. Теперь будем готовиться, чтобы выполнить задачу и пройти дальше. Рад тому, как мы провели этот поединок. Верю, что на выезде сыграем не хуже. Будем набирать с каждым матчем, и в Лиссабоне «Шахтер» будет выглядеть еще лучше».

«Паузы из-за VAR? Мы привыкаем к этому. Ничего не поделать, нужно ждать и сохранять концентрацию. Мы могли забить больше, но все же одержали победу и заработали преимущество», - сказал Патрик в эфире Футбол 1.