Шахтер – Бенфика. Видео гола Алана Патрика

Полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы, поразив ворота португальской «Бенфики».
На 56-й минуте Марлос с линии штрафной скинул мяч на Патрика, и 28-летний бразилец бильярдным ударом уложил мяч в левый нижний от вратаря угол.
Напомним, в первом тайме был отменен гол Марлоса.
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Источник — Футбол 1/2/3
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