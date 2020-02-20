Шахтер – Бенфика. Видео гола Алана Патрика

Полузащитник донецкого клуба открыл счет в матче

  • 20.02.2020 21:25
  • 7516 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер – Бенфика. Видео гола Алана Патрика
© ФК Шахтер Донецк. Алан Патрик

Полузащитник донецкого «Шахтера» Алан Патрик открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы, поразив ворота португальской «Бенфики».

На 56-й минуте Марлос с линии штрафной скинул мяч на Патрика, и 28-летний бразилец бильярдным ударом уложил мяч в левый нижний от вратаря угол.

Напомним, в первом тайме был отменен гол Марлоса.

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Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 20.02.2020 22:45
    0
    биллиардный удар...точней не скажешь.
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 20.02.2020 22:45
    0
    биллиардный удар...точней не скажешь.
    Ссылка
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