Шахтер выйдет против Бенфики в оранжевых футболках и черных шортах

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы начнется в Харькове в 19:55

  • 20.02.2020 17:16
  • 1295 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер выйдет против Бенфики в оранжевых футболках и черных шортах
© ФК Шахтер Донецк. Форма хозяев поля

В четверг, 20 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» примет португальскую «Бенфику».

Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металист». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Стало известно, что хозяева поля сыграют в оранжевых футболках и черных шортах. Гости выйдут на игру в белой форме.

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Источник — Twitter

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  • Спрогнозируйте исход матча 1/16 финала Лиги Европы между Шахтером и Бенфикой, который пройдет 20 февраля в Харькове.
    • 7.6% (13)
      1. Крупная победа Шахтера
    • 35.09% (60)
      2. Минимальная победа Шахтера
    • 21.05% (36)
      3. Ничья
    • 25.73% (44)
      4. Минимальная победа Бенфики
    • 10.53% (18)
      5. Крупная победа Бенфики
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Комментарии
    Ruud
    online
    Ruud, 20.02.2020 18:06
    0
    а зайдет в оранжевых трусах и черных футболках?
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 20.02.2020 18:06
    0
    а зайдет в оранжевых трусах и черных футболках?
    Ссылка
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