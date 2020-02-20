Шахтер выйдет против Бенфики в оранжевых футболках и черных шортах

В четверг, 20 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Шахтер» примет португальскую «Бенфику».

Поединок пройдет в Харькове на стадионе ОСК «Металист». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

Стало известно, что хозяева поля сыграют в оранжевых футболках и черных шортах. Гости выйдут на игру в белой форме.