Александр БАБИЧ: «Заря демонстрирует интересный футбол»

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением о будущем сопернике — луганской «Заре».

«Естественно мы смотрели и разбирали игры соперника, и будем продолжать это делать. Это команда, которая демонстрирует очень интересный футбол и, невзирая на соперника, старается не изменять своему стилю. Мы должны быть предельно сконцентрированы и собраны все 90 минут. Я уверен, матч предстоит интересный», — отметил Бабич.

Поединок 19-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Заря» состоится в субботу, 22-го февраля, в 14:00 по киевскому времени.