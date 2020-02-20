Александр БАБИЧ: «Заря демонстрирует интересный футбол»

Наставник «Мариуполя» рассказал о подготовке к поединку с луганской командой

  • 20.02.2020 17:12
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Александр БАБИЧ: «Заря демонстрирует интересный футбол»
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич поделился мнением о будущем сопернике — луганской «Заре».

«Естественно мы смотрели и разбирали игры соперника, и будем продолжать это делать. Это команда, которая демонстрирует очень интересный футбол и, невзирая на соперника, старается не изменять своему стилю. Мы должны быть предельно сконцентрированы и собраны все 90 минут.  Я уверен, матч предстоит интересный», — отметил Бабич.

Поединок 19-го тура УПЛ «Мариуполь» — «Заря» состоится в субботу, 22-го февраля, в 14:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Мариуполь

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