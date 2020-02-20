Арсенал интересуется Кристанте

Лондонский «Арсенал» заинтересован в покупке 24-летнего центрального полузащитника римской «Ромы» Бриана Кристанте. Трансфер может быть совершен будущим летом.
Кристанте защищает цвета «Ромы» с лета 2019-го года, перейдя из «Аталанты» за €21 миллион. В текущем сезоне Бриан провел за «волков» 17 матчей во всех турнирах, где забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €25 миллионов. Контракт Кристанте с «Ромой» рассчитан до лета 2024-го года.
В активе игрока 7 матчей за национальную сборную Италии.
Источник — Calciomercato
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