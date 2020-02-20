Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Рэшфорд будет готов только к Евро-2020»

Наставник «Манчестер Юнайтед» надеялся, что футболист быстрее восстановится после травмы

  • 20.02.2020 16:28
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Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Рэшфорд будет готов только к Евро-2020»
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер и Игало

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Олег-Гуннар Сульшер поделился мнением о некоторых футболистах своей команды перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».

«Игало — немного нетипичный для нас нападающий. На тренировках мы видели, что он свое дело знает. Он понимает, как играть центрфорварда, это фантастический профессионал.

Травма Рэшфорда? Похоже, он будет готов только к Евро-2020. Нужно время. Я надеялся, что он выздоровеет быстрее, чем на самом деле. Ему точно нужно еще несколько месяцев», — отметил Сульшер.

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» состоится в четверг, 20-го февраля, в 19:55 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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