Вратарь Зари восстанавливается после травмы

26-летний украинский голкипер «Зари» Никита Шевченко продолжает восстанавливаться после повреждения, которое получил в минувшем январе.
До сих пор неизвестно, когда именно футболист будет готов к возвращению в строй.
В субботу, 22-го февраля, «Заря» на выезде сыграет с «Мариуполем» в рамках 19-го тура чемпионата Украины.
В текущем сезоне Шевченко провел за «Зарю» 22 матча во всех турнирах, где пропустил 21 мяч, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Источник — ФК Заря
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