Вратарь Зари восстанавливается после травмы

26-летний украинский голкипер «Зари» Никита Шевченко продолжает восстанавливаться после повреждения, которое получил в минувшем январе.

До сих пор неизвестно, когда именно футболист будет готов к возвращению в строй.

В субботу, 22-го февраля, «Заря» на выезде сыграет с «Мариуполем» в рамках 19-го тура чемпионата Украины.

В текущем сезоне Шевченко провел за «Зарю» 22 матча во всех турнирах, где пропустил 21 мяч, 9 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.