Основной вратарь Зари Шевченко получил серьезное повреждение

«Заря» на официальном сайте проинформировала о травме основного вратаря Никиты Шевченко.
О характере повреждения и сроках восстановления информации нет, но клуб отмечает, что игроку необходимо хирургическое вмешательство.
Вероятно, основным вратарем команды Виктора Скрипника во второй части сезона станет Заури Махарадзе.
Шевченко в нынешнем сезоне УПЛ провел 17 матчей.
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Источник — ФК Заря
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Что значит чуть раньше??
Никите здоровья бы пожелали.
Что значит чуть раньше??
Никите здоровья бы пожелали.
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