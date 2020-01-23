Основной вратарь Зари Шевченко получил серьезное повреждение

О сроках восстановления информации пока нет

  • 23.01.2020 12:31
  • 1503 просмотра
  • 3 комментария
Основной вратарь Зари Шевченко получил серьезное повреждение
© zarya-lugansk.com

«Заря» на официальном сайте проинформировала о травме основного вратаря Никиты Шевченко.

О характере повреждения и сроках восстановления информации нет, но клуб отмечает, что игроку необходимо хирургическое вмешательство.

Вероятно, основным вратарем команды Виктора Скрипника во второй части сезона станет Заури Махарадзе.

Шевченко в нынешнем сезоне УПЛ провел 17 матчей.

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Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 12:52
    +1
    Т. Артём, 23.01.2020 12:47
    Чуть чуть раньше и Лунина можно было брать.
    Вы в своем уме такое писать?
    Что значит чуть раньше??
    Никите здоровья бы пожелали.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 23.01.2020 12:47
    -5
    Чуть чуть раньше и Лунина можно было брать.
    Ссылка
    T1bo
      T1bo, 23.01.2020 12:38
    -8
    Видимо физрук тренер довел до травмы
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 23.01.2020 12:52
    +1
    Т. Артём, 23.01.2020 12:47
    Чуть чуть раньше и Лунина можно было брать.
    Вы в своем уме такое писать?
    Что значит чуть раньше??
    Никите здоровья бы пожелали.
    Ссылка
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