ФОТО. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Какой вечер, какая команда!»

26-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский подвел итоги победы над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Какой вечер, какая команда. Спасибо за вашу поддержку, Бергамо. Вперед, «Аталанта», — написал Малиновский в Instagram.
Малиновский вышел на замену вместо Гомеса на 81-й минуте встречи.
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Источник — Instagram
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