По культурным причинам! Болельщик отпросил сына из школы на матч Аталанты

Итальянский болельщик оригинально отпросил сына из школы для посещения матча «Аталанты» против испанской «Валенсии» (4:1) в ЛЧ.

В одной из школ итальянского Бергамо парень отпросился с уроков, потому что пошел на домашний матч «Аталанты» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». В записке для преподавателя сказано:

«Сообщаем, что этим вечером Эдоардо не будет в городе по культурно-историческим причинам. Он вместе с папой станет свидетелем страницы из исторических книг Бергамо. Форца, «Аталанта»!»