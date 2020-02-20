По культурным причинам! Болельщик отпросил сына из школы на матч Аталанты

Итальянский болельщик оригинально отпросил сына из школы для посещения матча «Аталанты» против испанской «Валенсии» (4:1) в ЛЧ.
В одной из школ итальянского Бергамо парень отпросился с уроков, потому что пошел на домашний матч «Аталанты» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». В записке для преподавателя сказано:
«Сообщаем, что этим вечером Эдоардо не будет в городе по культурно-историческим причинам. Он вместе с папой станет свидетелем страницы из исторических книг Бергамо. Форца, «Аталанта»!»
#AtalantaValencia, ci siamo! #GoAtalantaGo pic.twitter.com/XcUFCCECdJ— Giorgio Gori (@giorgio_gori) February 19, 2020
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.