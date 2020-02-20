По культурным причинам! Болельщик отпросил сына из школы на матч Аталанты

В Бергамо парень ушел с уроков по крайне важной и уважительной причине

  • 20.02.2020 14:42
  • 511 просмотров
  • 2 комментария
По культурным причинам! Болельщик отпросил сына из школы на матч Аталанты
© Twitter

Итальянский болельщик оригинально отпросил сына из школы для посещения матча «Аталанты» против испанской «Валенсии» (4:1) в ЛЧ.

В одной из школ итальянского Бергамо парень отпросился с уроков, потому что пошел на домашний матч «Аталанты» в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии». В записке для преподавателя сказано:

«Сообщаем, что этим вечером Эдоардо не будет в городе по культурно-историческим причинам. Он вместе с папой станет свидетелем страницы из исторических книг Бергамо. Форца, «Аталанта»!»

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Источник — Twitter

(5 голосов)

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Комментарии
    Zhez53
    Zhez53, 20.02.2020 14:57
    0
    Это по - настоящему, круто!!!
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.02.2020 14:48
    +1
    Бажаю всім дітям таких батьків))
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 20.02.2020 14:48
    +1
    Бажаю всім дітям таких батьків))
    Ссылка
    Zhez53
    Zhez53, 20.02.2020 14:57
    0
    Это по - настоящему, круто!!!
    Ссылка
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