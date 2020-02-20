29-летний венгерский защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар не перейдет в китайский клуб. Трансфер отложен из-за коронавируса.
Ранее сообщалось, что Кадаром интересуется один из российских клубов.
В текущем сезоне Кадар провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Тамаша с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €4,5 миллиона.
В активе Кадара 57 матчей в составе сборной Венгрии, где он забил один мяч.
Источник — Telegram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.