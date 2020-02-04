Игорь ЦЫГАНЫК: «У Кадара есть приглашение от российского клуба»

Журналист Игорь Цыганык поделился своей информацией по поводу причин перевода защитника «Динамо» Тамаша Кадара в молодежную команду:
«Кадару сделали замечание во время теоретического занятия, и он начал агрессивно себя вести, рассказывать, что он ничего не понимает, факать, еще что-то. Это было не персонально к Михайличенко, а так, как «в пустоту». Михайличенко после этого принял решение перевести его в дубль.
Есть информация, что у Кадара есть приглашение от российского клуба, говорят, что это московское «Динамо». Кадар хочет покинуть «Динамо» Киев и надеется таким образом надавить на клуб. Скорее всего, что Кадар начал сам стимулировать эту ситуацию, демонстрируя свою невоспитанность.
Ему сделали замечание, а он начал неадекватно реагировать. Вероятно, сейчас идут какие-то переговоры. Для того, чтобы снизить цену и ускорить процесс, Кадар и сделал это. Сколько это будет продолжаться – неизвестно, но это положительный момент для «Динамо». В клубе давно пора навести дисциплину.
Еще со времен Семина отдельным игрокам позволяли больше, поэтому были проблемы в команде. Особенно это касается поблажек к иностранцам. Нечто похожее было с Родригесом – его не взяли на сборы, а сейчас отдали в Турцию. То, что Михайличенко не воспринимает такие неадекватные моменты – абсолютно правильно. В Динамо давно пора навести порядок. Честно говоря, Кадар просто «чудит».
Как поступит клуб в этой ситуации – непонятно. Возможно, Кадар сам поймет, что это неадекватное поведение, попросится и его вернут обратно. Возможно, его продадут. Но идти на уступки футболисту и говорить, что он может вести себя как хочет – нельзя. Особенно учитывая ту форму, в которой Кадар выразил свое недовольство.
Я приветствую такое решение Михайличенко, который четко дал понять, что будет наводить порядок. Есть субординация, а главного тренера нужно слушать. Звезд не надо, пусть они тренируются в дубле».
Источник — Циганик LIVE
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1.Кадар не знает русского языка. Поэтому и не понимает замечаний.
2.Кадар факал. Значит наш человек.
3.Если информация про росийский клуб правда, то это еще один зрадник из динамы.
Зато сколько троллям радости было...
Зато сколько троллям радости было...
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