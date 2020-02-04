Игорь ЦЫГАНЫК: «У Кадара есть приглашение от российского клуба»

Известный журналист – о причинах перевода защитника «Динамо» в дубль

  • 04.02.2020 19:00
  • 3255 просмотров
  • 6 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «У Кадара есть приглашение от российского клуба»
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

Журналист Игорь Цыганык поделился своей информацией по поводу причин перевода защитника «Динамо» Тамаша Кадара в молодежную команду:

«Кадару сделали замечание во время теоретического занятия, и он начал агрессивно себя вести, рассказывать, что он ничего не понимает, факать, еще что-то. Это было не персонально к Михайличенко, а так, как «в пустоту». Михайличенко после этого принял решение перевести его в дубль.

Есть информация, что у Кадара есть приглашение от российского клуба, говорят, что это московское «Динамо». Кадар хочет покинуть «Динамо» Киев и надеется таким образом надавить на клуб. Скорее всего, что Кадар начал сам стимулировать эту ситуацию, демонстрируя свою невоспитанность.

Ему сделали замечание, а он начал неадекватно реагировать. Вероятно, сейчас идут какие-то переговоры. Для того, чтобы снизить цену и ускорить процесс, Кадар и сделал это. Сколько это будет продолжаться – неизвестно, но это положительный момент для «Динамо». В клубе давно пора навести дисциплину.

Еще со времен Семина отдельным игрокам позволяли больше, поэтому были проблемы в команде. Особенно это касается поблажек к иностранцам. Нечто похожее было с Родригесом – его не взяли на сборы, а сейчас отдали в Турцию. То, что Михайличенко не воспринимает такие неадекватные моменты – абсолютно правильно. В Динамо давно пора навести порядок. Честно говоря, Кадар просто «чудит».

Как поступит клуб в этой ситуации – непонятно. Возможно, Кадар сам поймет, что это неадекватное поведение, попросится и его вернут обратно. Возможно, его продадут. Но идти на уступки футболисту и говорить, что он может вести себя как хочет – нельзя. Особенно учитывая ту форму, в которой Кадар выразил свое недовольство.

Я приветствую такое решение Михайличенко, который четко дал понять, что будет наводить порядок. Есть субординация, а главного тренера нужно слушать. Звезд не надо, пусть они тренируются в дубле».

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Источник — Циганик LIVE

(7 голосов)

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Комментарии
    grifon
      grifon, 04.02.2020 19:23
    +1
    серйозно? а про рака ти не забув?
    Ссылка
    zvalenok03
      zvalenok03, 04.02.2020 19:20
    -3
    Хоть какие-то подробности. Можно сделать выводы.
    1.Кадар не знает русского языка. Поэтому и не понимает замечаний.
    2.Кадар факал. Значит наш человек.
    3.Если информация про росийский клуб правда, то это еще один зрадник из динамы.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.02.2020 19:16
    0
    "факать, еще что-то. Это было не персонально к Михайличенко, а так, как «в пустоту»."
    Зато сколько троллям радости было...
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 04.02.2020 19:07
    +1
    Чудно будет если так повезёт и сбагрим
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 19:04
    -1
    хотя может Хацкеичу дали задачу не выводить Ротор в РПЛ а с Кадаром-это сделать проще
    Ссылка
    Al Zolo
    Al Zolo, 04.02.2020 19:03
    -1
    подарите его туда-пусть российские клубы топит..... ток врядли это правда
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    grifon
      grifon, 04.02.2020 19:23
    +1
    серйозно? а про рака ти не забув?
    Ссылка
    Vgfxdr Jgvv
    online
      Vgfxdr Jgvv, 04.02.2020 19:07
    +1
    Чудно будет если так повезёт и сбагрим
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 04.02.2020 19:16
    0
    "факать, еще что-то. Это было не персонально к Михайличенко, а так, как «в пустоту»."
    Зато сколько троллям радости было...
    Ссылка
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