Реал заморозил переговоры по новому контракту Рамоса

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов предложить новый контракт капитану команды Серхио Рамосу. Однако сейчас руководство клуба заморозило переговоры.

Нынешний контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. На тот момент защитнику будет уже 35 лет. «Реал» не уверен в том, что соглашение с защитником в таком возрасте стоит продлевать.

Если же «Реал» все же решит продлить контракт с Рамосом, то, скорее всего, речь будет идти о соглашении до 2022 года, а не до 2023 года, как планировалось изначально.