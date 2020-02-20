Реал заморозил переговоры по новому контракту Рамоса

Мадридский клуб не уверен в целесообразности продления контракта

  • 20.02.2020 14:00
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Реал заморозил переговоры по новому контракту Рамоса
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Ранее сообщалось о том, что «Реал» готов предложить новый контракт капитану команды Серхио Рамосу. Однако сейчас руководство клуба заморозило переговоры.

Нынешний контракт Рамоса с «Реалом» истекает летом 2021 года. На тот момент защитнику будет уже 35 лет. «Реал» не уверен в том, что соглашение с защитником в таком возрасте стоит продлевать.

Если же «Реал» все же решит продлить контракт с Рамосом, то, скорее всего, речь будет идти о соглашении до 2022 года, а не до 2023 года, как планировалось изначально.

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Источник — As.com

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