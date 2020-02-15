Реал готов предложить новый контракт Рамосу

Руководство мадридского «Реала» хочет предложить новый контракт капитану команды Серхио Рамосу.
Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако между ними уже возникли разногласия.
33-летний футболист рассчитывает продлить соглашение до 2023 года, а «сливочные» готовы предложить ему только однолетний договор.
Текущий контракт Рамоса истекает летом 2021 года.
В этом сезоне Рамос сыграл 28 матчей за «Реал», забил 6 мячей.
Напомним, что Рамос вышел на пятое место в истории «Реала» по матчам в чемпионате Испании.
Источник — Marca
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