Реал готов предложить новый контракт Рамосу

Руководство мадридского «Реала» хочет предложить новый контракт капитану команды Серхио Рамосу.

Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако между ними уже возникли разногласия.

33-летний футболист рассчитывает продлить соглашение до 2023 года, а «сливочные» готовы предложить ему только однолетний договор.

Текущий контракт Рамоса истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Рамос сыграл 28 матчей за «Реал», забил 6 мячей.

Напомним, что Рамос вышел на пятое место в истории «Реала» по матчам в чемпионате Испании.