Реал готов предложить новый контракт Рамосу

Мадридский клуб хочет сохранить в составе защитника

  • 15.02.2020 15:27
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Реал готов предложить новый контракт Рамосу
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Руководство мадридского «Реала» хочет предложить новый контракт капитану команды Серхио Рамосу.

Стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, однако между ними уже возникли разногласия.

33-летний футболист рассчитывает продлить соглашение до 2023 года, а «сливочные» готовы предложить ему только однолетний договор.

Текущий контракт Рамоса истекает летом 2021 года.

В этом сезоне Рамос сыграл 28 матчей за «Реал», забил 6 мячей. 

Напомним, что Рамос вышел на пятое место в истории «Реала» по матчам в чемпионате Испании.

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Источник — Marca

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