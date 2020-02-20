Лео МЕССИ: «Неймар хочет вернуться в Барселону, ему здесь все нравилось»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы в клуб вернулся Неймар.

«Я уже много раз говорил, что Неймар является одним из лучших спортсменов мира. Я хочу, чтобы он вернулся в «Барселону». Он и сам этого хочет. Он всегда жалел о своем уходе, ему здесь нравилось», - сказал Месси.

Напомним, что Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года и перешел в ПСЖ.

Летом 2019 года он был близок к возвращению в каталонский клуб, но стороны не договорились о трансфере.

Ранее о возможном переходе Неймара высказался президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.