Лео МЕССИ: «Неймар хочет вернуться в Барселону, ему здесь все нравилось»

Лидер «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы в клуб вернулся Неймар.
«Я уже много раз говорил, что Неймар является одним из лучших спортсменов мира. Я хочу, чтобы он вернулся в «Барселону». Он и сам этого хочет. Он всегда жалел о своем уходе, ему здесь нравилось», - сказал Месси.
Напомним, что Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года и перешел в ПСЖ.
Летом 2019 года он был близок к возвращению в каталонский клуб, но стороны не договорились о трансфере.
Ранее о возможном переходе Неймара высказался президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.
Источник — El Mundo Deportivo
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