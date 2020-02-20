Лео МЕССИ: «Неймар хочет вернуться в Барселону, ему здесь все нравилось»

Аргентинец ждет в клубе своего бывшего партнера

  • 20.02.2020 13:47
  • 1313 просмотров
  • 3 комментария
Лео МЕССИ: «Неймар хочет вернуться в Барселону, ему здесь все нравилось»
© Essentially Sports. Лео Месси, Неймар

Лидер «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы в клуб вернулся Неймар.

«Я уже много раз говорил, что Неймар является одним из лучших спортсменов мира. Я хочу, чтобы он вернулся в «Барселону». Он и сам этого хочет. Он всегда жалел о своем уходе, ему здесь нравилось», - сказал Месси.

Напомним, что Неймар покинул «Барселону» летом 2017 года и перешел в ПСЖ.

Летом 2019 года он был близок к возвращению в каталонский клуб, но стороны не договорились о трансфере.

Ранее о возможном переходе Неймара высказался президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу.

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Источник — El Mundo Deportivo

(2 голоса)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 20.02.2020 14:35
    +1
    Он не хотел быть в тени Месси. Но без Месси и Барсы он вообще не может добиться ничего.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 20.02.2020 14:15
    +1
    Якби "нравилося", то якого лисого їхав у Париж. Взагалі то ідіотизм, щоб бидло так пішло з команди і хтось хотів його повернення.
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.02.2020 14:13
    +2
    Ему здесь нравилось...но деньги ему нравятся сильнее
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.02.2020 14:13
    +2
    Ему здесь нравилось...но деньги ему нравятся сильнее
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 20.02.2020 14:35
    +1
    Он не хотел быть в тени Месси. Но без Месси и Барсы он вообще не может добиться ничего.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 20.02.2020 14:15
    +1
    Якби "нравилося", то якого лисого їхав у Париж. Взагалі то ідіотизм, щоб бидло так пішло з команди і хтось хотів його повернення.
    Ссылка
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