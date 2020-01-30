Президент Барселоны: «Неймар? Мы открыты для всех вариантов»

Хосеп Бартомеу не раскрывает трансферных планов клуба

  • 30.01.2020 14:52
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Президент Барселоны: «Неймар? Мы открыты для всех вариантов»
© ФК ПСЖ. Неймар

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу ответил на вопрос относительно возможного возвращения в клуб Неймара:

«Одинаковые вопросы о Неймаре задают с прошлого года, но я уже говорил об этом. Мы не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведем собрание с целью спланировать следующий сезон. Мы точно знаем, что собираемся сделать в зимнее трансферное окно. Я не могу раскрыть планы на следующий сезон, но «Барселона» открыта для всех вариантов.

Возможен ли трансфер Неймара одновременно с таким крупным приобретением, как Лаутаро Мартинес? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас играет в Италии, другой — во Франции. Это прекрасные молодые игроки, но сейчас рано говорить о следующем сезоне».

Ранее Неймар сделал дубль в ворота «Лилля» и посвятил его Коби Брайанту.

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Источник — El Mundo Deportivo

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