Криштиану РОНАЛДУ: «Мбаппе – настоящее и будущее футбола»

Форвард «Ювентуса» похвалил Килиана Мбаппе

  • 20.02.2020 11:56
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Криштиану РОНАЛДУ: «Мбаппе – настоящее и будущее футбола»
© ФК Ювентус. Криштиану Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал игрока, которого считает будущим мирового футбола:

«Мбаппе — это будущее и настоящее футбола. Он фантастический игрок, очень быстрый, и он будет в дальнейшем только прогрессировать».

В 2020 году Роналду пока что забивает во всех матчах, в которых принимает участие.

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Источник — Marca

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