Криштиану РОНАЛДУ: «Мбаппе – настоящее и будущее футбола»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал игрока, которого считает будущим мирового футбола:

«Мбаппе — это будущее и настоящее футбола. Он фантастический игрок, очень быстрый, и он будет в дальнейшем только прогрессировать».

В 2020 году Роналду пока что забивает во всех матчах, в которых принимает участие.