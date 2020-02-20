Криштиану РОНАЛДУ: «Мбаппе – настоящее и будущее футбола»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал игрока, которого считает будущим мирового футбола:
«Мбаппе — это будущее и настоящее футбола. Он фантастический игрок, очень быстрый, и он будет в дальнейшем только прогрессировать».
В 2020 году Роналду пока что забивает во всех матчах, в которых принимает участие.
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Источник — Marca
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