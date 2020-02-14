Роналду забивает в каждом матче в 2020-м году

35-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым мячом в первом матче полуфинала Кубка Италии с «Миланом» (1:1). Роналду отличился с пенальти, став автором единственного мяча своей команды.
Таким образом, Криштиану забивает в каждом матче в 2020-м году. Футболист продлил свою результативную серию до 8-ми поединков, где он забил 12 мячей.
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Источник — Sport.ua
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