Роналду забивает в каждом матче в 2020-м году

35-летний бомбардир «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отметился забитым мячом в первом матче полуфинала Кубка Италии с «Миланом» (1:1). Роналду отличился с пенальти, став автором единственного мяча своей команды.

Таким образом, Криштиану забивает в каждом матче в 2020-м году. Футболист продлил свою результативную серию до 8-ми поединков, где он забил 12 мячей.