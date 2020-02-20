ТЕТЕ: «Сейчас мы готовы на 80-90%»

Сегодня, 20 февраля, «Шахтер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы в Харькове примет «Бенфику».
Полузащитник «Шахтера» Тете поделился ожиданиями от матча:
«Верю, что сейчас мы готовы на 80-90%. Очень прибавили, когда отрабатывали уже в Украине.
На сборах больше работали над физикой и тактикой. Готовы провести хороший матч».
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Источник — ТК Футбол
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