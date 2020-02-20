Дембеле хочет перейти из Лиона в Манчестер Юнайтед

23-летний форвард французского «Лиона» Мусса Дембеле хочет предстоящим летом перейти в «Манчестер Юнайтед». Французский клуб готов продать игрока за 100 млн евро.
В январе приобрести Дембеле пытался «Челси», но не сумел договориться о сумме трансфера. Интерес к форварду проявляли также «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».
В этом сезоне Дембеле сыграл 37 матчей за «Лион» во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт француза с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» летом вновь попробует купить Дембеле.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.