Дембеле хочет перейти из Лиона в Манчестер Юнайтед

23-летний форвард французского «Лиона» Мусса Дембеле хочет предстоящим летом перейти в «Манчестер Юнайтед». Французский клуб готов продать игрока за 100 млн евро.

В январе приобрести Дембеле пытался «Челси», но не сумел договориться о сумме трансфера. Интерес к форварду проявляли также «Манчестер Сити», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

В этом сезоне Дембеле сыграл 37 матчей за «Лион» во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 1 голевую передачу. Контракт француза с «Лионом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» летом вновь попробует купить Дембеле.