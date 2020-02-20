Андрей ПЯТОВ: «Тяжело даются первые матчи плей-офф»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями по поводу первого матча 1/16 финала Лиги Европі против «Бенфики»:

«Нам тяжело даются эти первые матчи плей-офф. Но хотелось бы пройти.

Как бы мы ни готовились, все равно все покажут официальные матчи. Накал другой, ответственность. Должны какой-то резерв включать.

Плюс наши болельщики, хорошо, что дома играем первый матч, они помогут нам».

Матч «Шахтер» - «Бенфика» начнется сегодня, 20 февраля, в 19:55.