Андрей ПЯТОВ: «Тяжело даются первые матчи плей-офф»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов поделился ожиданиями по поводу первого матча 1/16 финала Лиги Европі против «Бенфики»:
«Нам тяжело даются эти первые матчи плей-офф. Но хотелось бы пройти.
Как бы мы ни готовились, все равно все покажут официальные матчи. Накал другой, ответственность. Должны какой-то резерв включать.
Плюс наши болельщики, хорошо, что дома играем первый матч, они помогут нам».
Матч «Шахтер» - «Бенфика» начнется сегодня, 20 февраля, в 19:55.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.