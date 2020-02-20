Йосип ИЛИЧИЧ: «Заставили Валенсию много ошибаться»

Вчера «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила «Валенсию» 4:1.

Автор второго гола в матче Йосип Иличич поделился своими впечатлениями по поводу поединка:

«Мы подготовились к этой игре так же, как мы всегда это делаем, и отлично провели первый тайм, ничего им практически не позволив. Жаль, что мы пропустили этот гол, но «Валенсия» — сильная команда, и мы заставили их много ошибаться.

«Аталанта» больше не сюрприз, мы много раз доказали, что мы не сдаемся. Ответный матч будет другим. Мы должны быть абсолютно сосредоточены в начале матча, потому что Валенсия стартует сильно, чтобы отыграться. Однако, если мы будем играть так, как здесь, то у нас не будет проблем».