Йосип ИЛИЧИЧ: «Заставили Валенсию много ошибаться»

Вчера «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов разгромила «Валенсию» 4:1.
Автор второго гола в матче Йосип Иличич поделился своими впечатлениями по поводу поединка:
«Мы подготовились к этой игре так же, как мы всегда это делаем, и отлично провели первый тайм, ничего им практически не позволив. Жаль, что мы пропустили этот гол, но «Валенсия» — сильная команда, и мы заставили их много ошибаться.
«Аталанта» больше не сюрприз, мы много раз доказали, что мы не сдаемся. Ответный матч будет другим. Мы должны быть абсолютно сосредоточены в начале матча, потому что Валенсия стартует сильно, чтобы отыграться. Однако, если мы будем играть так, как здесь, то у нас не будет проблем».
Источник — Football-Italia
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