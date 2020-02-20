Арсенал намерен купить защитника Байера

«Арсенал» нацелился на защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та.
Как сообщает Bild, лондонский клуб готов заплатить за 24-летнего немца 40 миллионов евро.
В этом сезоне Та провел 26 матчей за «Байер» и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен купить хавбека «Фейеноорда»
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Источник — Bild
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