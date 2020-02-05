Арсеналу нужен хавбек Фейеноорда

19-летний полузащитник нидерландского «Фейеноорда» Оркун Кокчу является субъектом интереса для лондонского «Арсенала».
«Фейеноорд» готов продать футболиста будущим летом за €15 миллионов.
В текущем сезоне Кокчу провел за «Фейеноорд» 29 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
На счету футболиста 2 матча в составе сборной Турции U-21.
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Источник — Daily Mail
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