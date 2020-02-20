Соломон вернется в игру в апреле

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон в январе во время сбора в Турции получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Врачи прогнозировали, что восстановление займет три месяца.

Однако, судя по всему, восстановление проходит более быстрыми темпами, чем ожидалось. По обновленным прогнозам, Соломон сможет вернуться в игру уже в апреле.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.