Соломон вернется в игру в апреле

Хавбек «Шахтера» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 20.02.2020 10:03
  • 304 просмотра
  • 1 комментарий
Соломон вернется в игру в апреле
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

Полузащитник «Шахтера» Манор Соломон в январе во время сбора в Турции получил повреждение мышц задней поверхности бедра. Врачи прогнозировали, что восстановление займет три месяца.

Однако, судя по всему, восстановление проходит более быстрыми темпами, чем ожидалось. По обновленным прогнозам, Соломон сможет вернуться в игру уже в апреле.

В нынешнем сезоне на счету Соломона 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах за «Шахтер» во всех турнирах.

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Источник — ТК Футбол

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.02.2020 10:08
    0
    Как быстрее? В январе получил травму, в апреле вернется. Выходит 3 месяца математики
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.02.2020 10:08
    0
    Как быстрее? В январе получил травму, в апреле вернется. Выходит 3 месяца математики
    Ссылка
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