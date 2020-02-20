Михаил СОКОЛОВСКИЙ: «Бенфика не выдержит давления от Шахтера»

Экс-игрок «Шахтера» Михаил Соколовский поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы между «Шахтером» и «Бенфикой».

«У «Шахтера» огромное желание успешно начать вторую часть сезона. А «Бенфика» не отличается ни мощью в атаке, ни надежностью в обороне. В этом — отличный шанс для «горняков»

Судя по тому, что «Бенфика» проиграла два последних поединка в чемпионате Португалии, не исключено, что ее футболисты уже пресытились футболом в новом году. Думаю, у лиссабонской команды наступил спад, причем очень не вовремя для нее – когда в Лиге Европы с «Шахтером» придется сражаться.

Хочу еще подчеркнуть, что «Бенфика» в защите не демонстрирует жесткости, скорости и мобильности, которые присущи, к примеру, итальянским и немецким клубам. Уверен, давление на оборону лиссабонцев со стороны «Шахтера» будет очень сильным, и выдержать его они не смогут.

Фаворит матча - однозначно «Шахтер». Дома «горняки» победят. Сила лидеров чемпионата Португалии вполне сопоставима с лидерами УПЛ, также, как и уровень остальных команд.

Главное, чтобы газон в Харькове был отличного качества. К остальному футболисты «Шахтера» уже привычны. Что касается «Бенфики», не знаю… В любом случае, «горняки» будут иметь преимущество в большинстве компонентов и должны выиграть», - сказал Соколовский.

Напомним, первый поединок состоится в Харькове 20 февраля в 19:55.

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