Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся»

Нападающий «Бурсаспора» Евгений Селезнев рассказал о своих отношения с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко:
«Не знаю, почему Андрей Николаевич на меня обиделся, вообще не понимаю этого. Но у него свои дела.
Он тренер, он великий футболист, реально великий игрок, мы все это прекрасно понимаем. Нам до него еще, как до неба».
Ранее Селезнев рассказал, как его не отпустили в «Галатасарай».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Миля
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
"Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
Это о нем.
Если Холланд постоянно тебя вспоминает.
Боится что ты забьешь больше.
Ты не удержим Селя
Если Холланд постоянно тебя вспоминает.
Боится что ты забьешь больше.
Ты не удержим Селя
"Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
Это о нем.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.