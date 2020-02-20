Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся»

Форвард «Бурсаспора» - о наставнике сборной Украины

  • 20.02.2020 09:50
  • 2123 просмотра
  • 6 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся»
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

Нападающий «Бурсаспора» Евгений Селезнев рассказал о своих отношения с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко:

«Не знаю, почему Андрей Николаевич на меня обиделся, вообще не понимаю этого. Но у него свои дела. 

Он тренер, он великий футболист, реально великий игрок, мы все это прекрасно понимаем. Нам до него еще, как до неба».

Ранее Селезнев рассказал, как его не отпустили в «Галатасарай».

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Источник — Миля

(7 голосов)

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Комментарии
    dgurkis
    online
      dgurkis, 20.02.2020 10:39
    0
    Та если вы его с Милей чморите постоянно, как поца, что еще не понятно?
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.02.2020 10:31
    +1
    Высоцкий:
    "Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
    И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
    Это о нем.
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    kvv1404
    online
      kvv1404, 20.02.2020 10:28
    +1
    Ну як можна не розуміти що збірна будується на перспективу а не на один матч.Тому що робити там гравцю якому 33 роки,та ще й нападнику,схоже тільки сам Селя і знає!!!Тим більше що якщо обирати між 33-річним і 20-річним то любий нормальний тренер обере 20-ти річного.А в нас перспективних 20-ти річних нападників вистачає!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 10:20
    +2
    Он боится что ты побьешь его рекорд за сборную Селя.
    Если Холланд постоянно тебя вспоминает.
    Боится что ты забьешь больше.
    Ты не удержим Селя
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    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 20.02.2020 10:02
    +3
    селя-ты слаб для быстрой игры.. ты тлумак...
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    alex55
      alex55, 20.02.2020 09:59
    +4
    на деревья не обижаются.
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 20.02.2020 09:59
    +4
    на деревья не обижаются.
    Ссылка
    Владимир Ключка
    online
      Владимир Ключка, 20.02.2020 10:02
    +3
    селя-ты слаб для быстрой игры.. ты тлумак...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.02.2020 10:20
    +2
    Он боится что ты побьешь его рекорд за сборную Селя.
    Если Холланд постоянно тебя вспоминает.
    Боится что ты забьешь больше.
    Ты не удержим Селя
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 20.02.2020 10:31
    +1
    Высоцкий:
    "Но, если туп, как дерево - родишься баобабом
    И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь."
    Это о нем.
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 20.02.2020 10:28
    +1
    Ну як можна не розуміти що збірна будується на перспективу а не на один матч.Тому що робити там гравцю якому 33 роки,та ще й нападнику,схоже тільки сам Селя і знає!!!Тим більше що якщо обирати між 33-річним і 20-річним то любий нормальний тренер обере 20-ти річного.А в нас перспективних 20-ти річних нападників вистачає!!!
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 20.02.2020 10:39
    0
    Та если вы его с Милей чморите постоянно, как поца, что еще не понятно?
    Ссылка
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