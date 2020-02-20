Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся»

Нападающий «Бурсаспора» Евгений Селезнев рассказал о своих отношения с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко:

«Не знаю, почему Андрей Николаевич на меня обиделся, вообще не понимаю этого. Но у него свои дела.

Он тренер, он великий футболист, реально великий игрок, мы все это прекрасно понимаем. Нам до него еще, как до неба».

Ранее Селезнев рассказал, как его не отпустили в «Галатасарай».