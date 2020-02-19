СЕЛЕЗНЕВ: «Меня не отпустили в Галатасарай. Я сел в раздевалке и заплакал»

Евгений Селезнев, выступая в «Акхисаре Беледиеспор», получил приглашение из «Галатасарая», но президент клуба не захотел его отпускать.

«На клуб пришел запрос из «Галатасарая». Мне президент говорит: «В этот клуб ты не уйдешь даже за 10 миллионов и выключил телефон. День до закрытия трансферного окна. Лига чемпионов. «Галатасарай» в группе с «Шальке» Конопы, «Локомотивом» Смолова и я, если бы перешел. Но президент меня не отпустил. Я сел в раздевалке и заплакал. Это в 33 года», - сказал Селезнев на ютуб-канале Миля.

В составе «Акхисар Беледиеспор» Селезнев выиграл Кубок и Суперкубок Турции. Сейчас Селезнев выступает за«Бурсаспор» в первом дивизионе Турции.