СЕЛЕЗНЕВ: «Меня не отпустили в Галатасарай. Я сел в раздевалке и заплакал»

Экс-форвард сборной Украины рассказал, как мог перейти в «Галатасарай»

  • 19.02.2020 21:01
  • 4044 просмотра
  • 4 комментария
СЕЛЕЗНЕВ: «Меня не отпустили в Галатасарай. Я сел в раздевалке и заплакал»
© ФК Бурсаспор. Евгений Селезнев

Евгений Селезнев, выступая в «Акхисаре Беледиеспор», получил приглашение из «Галатасарая», но президент клуба не захотел его отпускать.

«На клуб пришел запрос из «Галатасарая». Мне президент говорит: «В этот клуб ты не уйдешь даже за 10 миллионов и выключил телефон. День до закрытия трансферного окна. Лига чемпионов. «Галатасарай» в группе с «Шальке» Конопы, «Локомотивом» Смолова и я, если бы перешел. Но президент меня не отпустил. Я сел в раздевалке и заплакал. Это в 33 года», - сказал Селезнев на ютуб-канале Миля.

В составе «Акхисар Беледиеспор» Селезнев выиграл Кубок и Суперкубок Турции. Сейчас Селезнев выступает за«Бурсаспор» в первом дивизионе Турции.

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Источник — Миля

(21 голос)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 21:57
    0
    Потом поел и вытер сопли?
    Ссылка
    mist76
      mist76, 19.02.2020 21:17
    +1
    Его почему-то не жалко
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 19.02.2020 21:16
    +1
    Хорошо хоть стихи не писал, как некоторые.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.02.2020 21:10
    0
    Не помогут сопли , Тайсон тоже плакал.
    Ссылка
    mist76
      mist76, 19.02.2020 21:17
    +1
    Его почему-то не жалко
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 19.02.2020 21:16
    +1
    Хорошо хоть стихи не писал, как некоторые.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 19.02.2020 21:57
    0
    Потом поел и вытер сопли?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 19.02.2020 21:10
    0
    Не помогут сопли , Тайсон тоже плакал.
    Ссылка
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