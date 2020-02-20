В субботу, 22-го февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании, в котором «Леванте» примет мадридский «Реал».
Поединок пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Барселона» – «Леванте» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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