Моуриньо не может выиграть в плей-офф Лиги чемпионов с 2014-го года

«Тоттенхэм» португальского наставника проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала турнира (0:1)

  • 20.02.2020 05:15
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Моуриньо не может выиграть в плей-офф Лиги чемпионов с 2014-го года
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Лондонский «Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Таким образом, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо не может одержать победу в поединке плей-офф Лиги чемпионов с 2014-го года.

Всего португальский наставник провел семь игр: четыре с «Челси», две с «Манчестер Юнайтед» и одну с «Тоттенхэмом».

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Источник — Sky Sports

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