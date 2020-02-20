Моуриньо не может выиграть в плей-офф Лиги чемпионов с 2014-го года

Лондонский «Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Таким образом, главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо не может одержать победу в поединке плей-офф Лиги чемпионов с 2014-го года.
Всего португальский наставник провел семь игр: четыре с «Челси», две с «Манчестер Юнайтед» и одну с «Тоттенхэмом».
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Источник — Sky Sports
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