Ремо ФРОЙЛЕР: «Хотел отдать пас, но в итоге пробил сам»

Футболист «Аталанты» Ремо Фройлер подвел итоги победы над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Когда я забивал, то думал и о других вариантах. Хотел отдать пас, но в итоге пробил сам. Радуюсь, когда удается забить, а команде — победить», — считает Фройлер.
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Источник — УЕФА
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