Богдан БУТКО: «Сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату»

Украинский игрок «Шахтера» рассказал, зачем он перешел в польский «Лех»

  • 20.02.2020 04:14
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Богдан БУТКО: «Сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату»
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

29-летний украинский защитник Богдан Бутко рассказал о переходе из донецкого «Шахтера» в польский «Лех».

— Луиш Каштру говорил, что не рассчитывает на тебя?
— Поначалу я просто тренировался, а потом сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату.

— У тебя аренда до конца сезона, что потом?
— Сейчас трудно что-то прогнозировать. Для меня важно заиграть в «Лехе», помочь команде выполнить задачи, а там посмотрим. Сейчас мне дали USB-флешку с некоторыми матчами команды, чтобы я и самостоятельно знакомился с принципами игры коллектива.

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Источник — zbirna.com

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