Богдан БУТКО: «Сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату»

29-летний украинский защитник Богдан Бутко рассказал о переходе из донецкого «Шахтера» в польский «Лех».
— Луиш Каштру говорил, что не рассчитывает на тебя?
— Поначалу я просто тренировался, а потом сказали, что я проигрываю конкуренцию Додо и Болбату.
— У тебя аренда до конца сезона, что потом?
— Сейчас трудно что-то прогнозировать. Для меня важно заиграть в «Лехе», помочь команде выполнить задачи, а там посмотрим. Сейчас мне дали USB-флешку с некоторыми матчами команды, чтобы я и самостоятельно знакомился с принципами игры коллектива.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.