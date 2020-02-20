Итан АМПАДУ: «Это важная победа на выезде»

Футболист «Лейпцига» доволен итогом матча с «Тоттенхэмом» (1:0)

  • 20.02.2020 03:47
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Итан АМПАДУ: «Это важная победа на выезде»
© ФК Лейпциг. Итан Ампаду

Защитник «Лейпцига» Итан Ампаду подвел итоги победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это важная победа на выезде. Голы на выезде имеют значение, не так ли? Так что выездной гол и игра «на ноль» нам помогут в ответном матче. Как защитники мы в первую очередь ставим перед собой задачу не пропустить, потому что знаем: у нас есть хорошие нападающие, которые будут создавать шансы.

Для команды это очень хорошо. Конечно, это клише, что мы идем от матча к матчу, но приятно быть на таком уровне. Это показывает, что тяжелая работа окупается. Захватывающее время!», — отметил Ампаду.

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Источник — УЕФА

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