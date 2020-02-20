Алехандро ГОМЕС: «Это было потрясающе»

32-летний аргентинский футболист «Аталанты» Алехандро Гомес поделился впечатлениями о победе над «Валенсией» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это было потрясающе. Более 45 тысяч болельщиков поддерживали нас. Теперь кажется, что для нас не существует преград», — считает Гомес.
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Источник — УЕФА
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