Тимо ВЕРНЕР: «Я упустил моменты. Пенальти это не исправит»

Нападающий «Лейпцига» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов (1:0)

  • 20.02.2020 01:38
  • 298 просмотров
  • 0 комментариев
Тимо ВЕРНЕР: «Я упустил моменты. Пенальти это не исправит»
© ФК Лейпциг. Тимо Вернер (в центре)

23-летний немецкий форвард «Лейпцига» Тимо Вернер подвел итоги выездной победы над «Тоттенхэмом» (1:0) в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы показали хороший футбол. Мы держали игру в руках, не хватало только гола. После пенальти было важно сдерживать их в защите в заключительной стадии матча.

Я упустил пару моментов раньше, и пенальти это не исправит. Но я хотел пробить 11-метровый. Я сохранял спокойствие и реализовал пенальти. Я счастлив, что смог забить гол для своей команды.

После гола у нас был хороший шанс забить второй. Знаете, играя на этом стадионе и с этими зрителями, нелегко победить. Так что мы очень гордимся. Мы очень молодая команда, поэтому нам еще нужно многое понять о нашей психологии и о том, как пережить такие моменты. Теперь нас много хороших эмоций для ответной игры — посмотрим, что произойдет в Лейпциге», — отметил Вернер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности