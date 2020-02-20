ХОДДЛ: «Если у вас нет Кейна и Сона, нужно искать другой способ»​​​​​​​

Бывший тренер «Тоттенхэма» Гленн Ходдл в интервью пояснил причины поражения английского клуба от «РБ Лейпциг» (0:1) в матче 1/8 финала ЛЧ.

Специалист отметил: «Никогда не видел, чтобы «шпоры »так много играли на длинных передачах.

Если у вас нет Кейна, чтобы зацепиться за мяч, и Сона, способного врываться в свободные зоны за счет своей скорости, то нужно искать другой способ ведения игры».