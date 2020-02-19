Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории плей-офф ЛЧ

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым наставником, который возглавлял команду в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

Коуч немецкого клуба вывел свою команду на поле против «Тоттенхэма» в возрасте 32 года и 211 дней.

Ранее рекорд принадлежал Доменико Тедеско (33 года и 161 дня), который возглавлял «Шальке» в матчах 1/8 финала против «Манчестер Сити» (2:3, 0:7) в прошлом сезоне.