Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории плей-офф ЛЧ

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн стал самым молодым наставником, который возглавлял команду в матчах плей-офф Лиги чемпионов.
Коуч немецкого клуба вывел свою команду на поле против «Тоттенхэма» в возрасте 32 года и 211 дней.
Ранее рекорд принадлежал Доменико Тедеско (33 года и 161 дня), который возглавлял «Шальке» в матчах 1/8 финала против «Манчестер Сити» (2:3, 0:7) в прошлом сезоне.
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Источник — Opta
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